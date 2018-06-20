Muhammet Balta, Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

-Drone görüntüleri



( TRABZON - HD)- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta: “Cumhurbaşkanımız Trabzonlulara burayı millet bahçesi olarak hediye etti” TRABZON



- TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında Trabzon'da yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun da yer aldığı eski statların 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesini değerlendirdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin hizmete alınmasıyla TOKİ’ye devredilen ve geçtiğimiz aylarda yıkımı tamamlanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklamasının ardından Milletvekili Balta yıkımı gerçekleşen Avni Aker ve çevresinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trabzon’da şehir merkezinde yeşil alanların eksik olduğu için talepte bulunduklarını belirten Milletvekili Balta, “Mutlulukların ve şampiyonlukların yaşandığı böyle bir stat şuanda yıkılmış durumda. TOKİ Akyazı Stadını yaptı bunun karşılığında Avni Aker ve etrafı TOKİ’ye kalmıştı. Cumhurbaşkanımıza bu konuyu arz ettiğimizde Trabzon’da yeşil alanların olmadığı buranın yeşil alan olarak Trabzon’a kazandırılmasıyla ilgili bir istekte bulunduk. Cumhurbaşkanımız Trabzonlulara burayı millet bahçesi olarak hediye etti” dedi.

Trabzon’da ikinci ‘Millet Bahçesi’nin Akçaabat ilçesinde Fatih Stadyumu'nun bulunduğu alanda da yapılacağının dile getiren Balta, “Hüseyin Avni Aker Stadı'nın hemen yanında Yavuz Selim sahası var. O sahanın da bir kısmı yaşatılacak. Amatör ve profesyonel spor kulüplerinin maç yapacağı bir sahanın olmadığını gördük. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bu konuyu ileterek Akyazı Stadı'nın etrafında 3 bin kişilik bir tribün inşaatı ve her iki sahada da TFF kriterlerine göre müsabakalar oynanacak hemde amatör spor kulüplerimizin soyunma odaları yapılacak. Hemen talimat verdi inşallah kısa sürede yapımına başlanacak. Hem Avni Aker ve etrafı hem de Akçaabat’taki Fatih stadı da millet parkı olarak Trabzonlu hemşerilerimizin hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı. Hüseyin Avni Aker’de çok büyük mutluluklar yaşadığının altını çizen Balta, “1983-1984 yılındaki şampiyonluğu burada yaşadım. Ama unutmayacağım bir anım var. 1995-1996 sezonunda şampiyonluğu kaybettiğimiz zaman stattan çıkmıştım 4 saat arabamı aradım. Yolun kenarına çekmiştim ama 4 saat aradım. Burada hem üzüntüler ve hem sevinçleri yaşadık. İçimde burukluk var ama herşeyden önce bu güzellikleri farklı bir şekilde milletimiz yaşayacak. Burada yeşil alanlar olacak. Yıkılmasına üzüldüm ama millet bahçesi olmasına bir Trabzonlu olarak çok sevindiğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

(OK-ÖS-Y)

