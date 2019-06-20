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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muhammed Mursi'nin vefatı - ANKARA

Muhammed Mursi'nin vefatı - ANKARA

- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı - Dövizlerden detay - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşmasıMuhammed Mursi'nin vefatı - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan şehit ve gazi aileleri, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır yönetimini protesto ettiANKARA (AA) - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplanan şehit ve gazi aileleri, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır yönetimine tepki gösterdi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindekiler, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle bu ülke yönetimini protesto için Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında toplandı.Mehter takımının da yer aldığı gösteriye katılan şehit ve gazi yakınları, "İslam davası ölümsüzdür, katil Sisi", "Sisi cuntası hesap verecek" yazılı dövizler açtı.Lokman Aylar, burada yaptığı açıklamada, darbeciler tarafından görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin, yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinden Mısır yönetimini sorumlu tuttu.Mısır'daki antidemokratik duruma alkış tutan ve destekleyen Batı dünyasını ve uluslararası örgütleri kınayan Aylar, bu duruma karşı takındığı tavır için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehit aileleri ve gaziler olarak şükranlarını sunduklarını ifade etti.
Aylar, "Şehit Muhammed Mursi, 'Bizim için çocuklarımız, onlar adamdı diyecekler' demişti. İşte bu söze binaen şehit Mursi'ye 'siz adamsınız' diyor, Allah'tan rahmet, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Başsağlığı Uluslararası Gazi Yakınları Şehit Aileleri Mahkeme Salonu 

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