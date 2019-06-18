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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Muhammed Mursi'nin vefatı - ANKARA

Muhammed Mursi'nin vefatı - ANKARA

- Gösteriden detay - Talha Şahin'in açıklamasıMuhammed Mursi'nin vefatı - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Mısır yönetimini protesto ettiANKARA (AA) - Sivil toplum kuruluşlarınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de yaşayan Mısırlı öğrenciler ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.Talha Şahin, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, beş senedir tutuklu olarak cezaevinde bulunan Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Mısır yönetimini protesto etmek için burada toplandıklarını ifade etti.
Mursi'nin Mısır'daki direnişin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Şahin, "O gözü dönmüş vandallara, soykırımlara göz yuman Batı'ya, sivil ve barışçıl bir özgürlük mücadelesi nasıl verilir hem meydanlarda hem zindanlarda hem de mahkemede dersini vermişti. Şehadetiyle bizlere son bir ders verdi." diye konuştu.
Şahin, şunları kaydetti:"Bugün burada şunu haykırmak için toplandık, Mursi şehit oldu diye sevinmeyin ey Firavunlar, bugün onlarca, yarın yüzlerce ve binlerce Mursi ile gelecek tiranlığınızı yıkıp, tahtınızı başınıza geçireceğiz. Şunu unutmayın biz var oldukça izzeti için, onuru için direnenler var olacaktır, biz var oldukça bir Mursi şehit olacak bin Mursi doğacaktır."Açıklamanın ardından Muhammed Mursi için Kuran - ı Kerim okundu.

Özgürlük Soykırım Sivil Toplum Öğrenciler Mahkeme Salonu 

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