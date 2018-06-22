Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Muhalefet ‘kandil Boşaldı” Dedi, İHA Halkın Arasına Karışan Teröristleri Görüntüledi - Tsk’nın Operasyonları Neticesinde Kandil’de Rahatsız Olan Militanlar, Bölgedeki Kürt Halkına Erbil Yönetiminin “kendilerine Destek Olmadığını” Bel...

Muhalefet ‘kandil Boşaldı” Dedi, İHA Halkın Arasına Karışan Teröristleri Görüntüledi - Tsk’nın Operasyonları Neticesinde Kandil’de Rahatsız Olan Militanlar, Bölgedeki Kürt Halkına Erbil Yönetiminin “kendilerine Destek Olmadığını” Bel...

PKK’lıların toplanması

İhlas Basın Toplantısı Toplantı Sınır Ötesi Teröristler 

-Sözde basın toplantısı
-Açıklamalar
-Bölgeden detay

(KANDİL) - Muhalefet ‘Kandil boşaldı” dedi, İHA halkın arasına karışan teröristleri görüntüledi- TSK’nın operasyonları neticesinde Kandil’de rahatsız olan militanlar, bölgedeki Kürt halkına Erbil yönetiminin “kendilerine destek olmadığını” belirterek onlardan destek istedi KANDİL

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı şekilde devam eden operasyonları sonucunda Kandil Kampı’nda rahatsız olan PKK’lı teröristler, düzenledikleri sözde basın toplantısında Erbil yönetiminin kendilerine destek olmadığını söyleyerek Kürt halkından destek istedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin yuvası haline gelen Kandil Dağı’na yönelik operasyonları PKK’lıları rahatsız etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, PKK’lılar, bölgedeki Kürt halkının arasına karışarak destek arayışına girdi. Süleymaniye’ye bağlı Ranye ilçesine geçtikten sonra halk arasında Derbent mevki olarak bulunan bölgeye varan İhlas Haber Ajansı

, daha sonra Kandil’in merkezi olarak kabul edilen Enze, Levje, Qebian gibi köylerin bulunduğu bölgeye ulaşarak TSK’nın operasyonlarının paniklettiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’de PKK var diyemem” ifadelerini kullandığı PKK’lıların sözde basın toplantısını görüntüledi. Bölgedeki Kürtlerden destek isteyen PKK’lı teröristler, Türkiye’nin yanında yer alanları da tehdit etti. PKK’lılar Erbil yönetiminin kendilerinin yanında yer almadığını ve Türkiye’nin operasyonunu desteklediği eleştirisinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı