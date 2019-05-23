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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muhabirimiz Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı (2) - BAYBURT

Muhabirimiz Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı (2) - BAYBURT

- Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğu alandan görüntüMuhabirimiz Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı - Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulunduBAYBURT (AA) - Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt - Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.
Cenazenin, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı'nın cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.Vali Pehlivan, Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Başsağlığı Cenaze Bild Muhabir 

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