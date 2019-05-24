Muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı - BAYBURT
- Abdulkadir Nişancı'nın cenazesinin musallaya konulması - İmamın konuşma yapması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınmasıBAYBURT - Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlandı.
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