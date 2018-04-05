'Muhabir' ders kitabı oldu (1) - İSTANBUL İzle

"Muhabir" ders kitabı oldu (1) - İSTANBUL - Doç. Dr. Yusuf Özkır ile röportaj - Detaylar"Muhabir" ders kitabı oldu - AA tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabı, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ders kitabı olarak okutuluyor - Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özkır: - "Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bu kitabın özellikle gazetecilik bölümlerinde mutlaka ya ana kitap ya da ek ders kitabı olarak okutulması gerekiyor. Biz de bu yüzden üniversitemizin gazetecilik bölümünde ders kitabı olarak okutuyoruz"İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabı, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ders kitabı olarak okutulmaya başlandı.AA tarafından geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra, yeni medya okurlarının beklentileri dikkate alınarak hazırlanan ve Türk haberciliğinde yeni bir kılavuz olan Muhabir kitabı, Gazetecilik Bölümü öğrencileri için kaynak oldu.İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabı çıktığında hemen alarak incelediğini söyledi.
Kitabı, içeriğinin güçlü ve kaliteli olmasından dolayı öğrencilerine tavsiye ettiğini belirten Özkır, ''Gazetecilik alanında mesajın tasarımı çok önemlidir. Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bu kitap, mesaj tasarımının nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini bize çok net bir şekilde özetlemiş.'' dedi. Özkır, gazeteciliğin tarihi olarak Türkiye'de ve dünyada nasıl geliştiği, muhabirliğin tarihi tecrübeleri ve haberin aktarılmasının günümüze nasıl ulaştığına da kitapta yer verildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:''Sadece tarihi bilgi değil, haberin birinci aşamasından son aşamasına kadar nasıl daha kaliteli şekilde üretilebileceğini bu kitap bize iyi bir şekilde özetlemiş durumda. Bu açıdan bizim için oldukça faydalı bir kitap. Özellikle gazetecilik bölümü öğrencileri başta olmak üzere, gazetecilik alanına ilgi duyan herhangi bir öğrenci, bir yol haritası aramak istiyorsa Anadolu Ajansı'nın yayınladığı kitabın bu alanda ona çok katkısı olacaktır. Kitapta hayata ve haber olarak karşılaştığımız bütün konulara dair çok net çerçevesi çizilmiş içerikler var. Bir trafik kazası, yangın ve izlenim haberi nasıl aktarılır bu kitapta güzel şekilde anlatılmış. Gazetecilik alanındaki bütün öğrencilerin faydalanabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum.''Kitabın öğrenciler için pratik bilgiler içerdiğini vurgulayarak Özkır, ''Hem sahaya gitmek isteyen hem de bu işin teorisini öğrenmek isteyen öğrenciler bu kitaptan faydalanmalı. Biz de bundan dolayı öğrencilerimizi pratik olarak bu kitaptan faydalandıracağız. Dersleri bu kitap üzerinden işleyeceğiz.'' diye konuştu. - "Gazetecilik bölümlerinde ana kitap olarak okutulmalı"Özkır, kitabın gazetecilik alanını çok iyi şekilde ele aldığını söyledi.
Gazeteciliğe başlayan birçok öğrencinin bazı temel sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Özkır, ''Hangi yüklemle fiilin nerede kullanılacağı gibi bilgiler bu kitapta güzel bir şekilde anlatılmış. Kitabın öğrencilere katkısı oldukça fazla olacaktır. Öğrenciler bu kitapta aradığını bulacaktır.'' ifadelerini kullandı.Özkır, Anadolu Ajansı'nın çok köklü bir yayın kuruluşu olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:''Kurumsal birikim, kimlik ve tecrübeye baktığımızda Anadolu Ajansı'ndan çıkan bir kitabın çok kuşatıcı ve kapsamlı olduğunu görebiliyoruz. Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bu kitabın özellikle gazetecilik bölümlerinde mutlaka ya ana kitap ya da ek ders kitabı olarak okutulması gerekiyor. Biz de bu yüzden üniversitemizin gazetecilik bölümünde ders kitabı olarak okutuyoruz." - "Türkiye karşıtı propagandayı kırdı"Anadolu Ajansı'nın özel ve kamu yayıncılığında çok önemli olduğunu vurgulayan Özkır, bunun en güzel örneğinin de Afrin hakkındaki yayınlar olduğunu söyledi.
Özkır, Türkiye'nin Afrin'de hem terör örgütüyle hem de arkasındaki güçlere karşı operasyon yürüttüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:''Anadolu Ajansı, 13 dilde yayın yaparak bu operasyonla ilgilenen bütün küresel aktörlere çok net bir şekilde Türkiye'nin haklı gerekçelerini aktardı. Ayrıca, terör örgütünün gerçekleştirdiği kara propagandayı dünyaya aktaran AFP, Reuters gibi küresel haber ajanslarının ürettiği tek taraflı ve Batı yanlısı, Türkiye karşıtı propagandayı da kırdı ve onun etkisini azaltmış oldu. Terör örgütünün Afrin'de sivilleri kalkan olarak kullanması ya da Afrin'i terk etmek isteyen sivilleri Afrin'de kalmaya zorlaması veya vurulmamış bir hastane üzerinden yaptığı propagandaların doğru olmadığını SİHA'lar ile çekilen görüntülerle Anadolu Ajansı farklı dillerde hazırladı, bütün dünyaya servis etti. Bu haberler Türkiye'nin haklılığını iyi bir şekilde anlatmış oldu.''