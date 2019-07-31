Muhabbet kuşuyla 'zaza'ca muhabbet Haberi

-Sahibinin kuşla konuşması

-Kuşla ilgilenmesi

-Kuş sahibi Ömer Geyik rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) Muhabbet kuşuyla "zaza"ca muhabbet ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Zaza’ca konuşan muhabbet kuşu görenleri şaşırtıyor Siverek ilçesinde yaşayan Ömer Geyik muhabbet kuşuna Zaza’ca "Paşam ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, iyiliğini istiyorum” gibi cümleleri öğretti. Geyik, 3 ay önce arkadaşının eşinin doğum yapması üzerine kuşa bakamayacağını söylemesi üzerine kuşa bakmaya başladığını anlatarak, "Muhabbet kuşunu ilk aldığında sadece aşkım kelimesini söyleyebiliyordu, yaklaşık 3 ay boyunca kuşla sohbet ettim, kuşla ilgilenmem beni mutlu ediyordu, kuşa gösterdiğim ilgiyle kuşta kısa süre içinde benim söylediğim bazı kelimeleri tekrarlaması ayrı bir sevindiriciydi benim için inşallah bundan sonra kuşuma daha fazla kelime öğretecem, insanların dili olmayan hayvanlara merhamet göstermesi ona sevgiyle merhametle yaklaşması her insanın yerine getireceği bir görevdir. Evde çocuğum var daha önce hayvanlardan çok uzak yaşıyorduk ama bu kuşu görünce çocuğumda da hayvan sevgisi oluştu buda ayrı bir sevinçtir benim için elimden geldiğince tüm hayvanlara sahip çıkmaya çalışacağım" dedi.

Genellikle Türkçe ve İngilizce konuşan muhabbet kuşları Zaza’ca konuşunca çevredeki esnafın da ilgisini çekiyor.

