Muğlalılar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandı



- Muğla’da aniden bastıran yağmur sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Menteşe ilçesinde öğleden sonra havanın kararmasının ardından önce gök gürültüsü, ardından sağanak yağış başladı.

Sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine sıcak havanın hakim olduğu Menteşe’de, saat 16.15’de gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağış başladı.

Aniden şiddetini arttıran yağmur sokaklarda ani su birikintilerine neden oldu. Sokakta yürüyen vatandaşlar yağmura Hızırlıksız yakalanırken, yağmurun dinmesi için işyerlerine ve işyerlerinin brandalarının altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı. Yağmur ile birlikte 32 derece olan hava sıcaklığı da birden 18 derecelere düştü. Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası yaşam normale döndü.

