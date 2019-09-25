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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğlalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - MUĞLA

Muğlalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - MUĞLA

- Muğla lı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek - STK Muğla kadın temsilcilerinin Sınırsızlık Meydanı'nda toplanması - STK Muğla kadın temsilcilerinin açtığı pankartlar - Grup adına Fatma Aydın'ın konuşması - Diyanet - Sen Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Toraman'ın dua etmesiMUĞLA (AA) - Muğla 'da kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek açıklamasında bulundu. Muğla Sınırsızlık Meydanı'nda toplananlar, ellerinde "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", ''Teröre lanet, analara destek'', ''Anneler direniyor'', ''Türkiye anneler için ayakta'' ve ''Teröre karşı tek ses tek yürek'' yazılı dövizler taşıdı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatma Aydın, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

Yanan bir anne yüreğinin tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebileceğini gördüklerini dile getiren Aydın, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütlerinin ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sesiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." ifadelerini kullandı.Basın açıklamasının ardından Diyanet - Sen Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Toraman, Diyarbakır anneleri ve şehitler için dua etti.

Şehit Basın Açıklaması Sivil Toplum Gözyaşı Terör Örgütü 

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