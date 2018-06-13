Muğlalı engelli vatandaş, 42 yıl sonra deniz gördü

-tekneden inmesi detay

-ekiplerin sedye ile taşıması detay

-engelli birey Lütfi erdal röp.

-muğla büyükşehir belediyesi sağlık ekibinden Uğur Gülmez röp

-engelli birey lütfi erdal'ın sedye ile sahile getirilmesi



( MUĞLA - ÖZEL)- Türkiye’nin en uzun kıyısına sahip Muğla’da 42 yıldır evden dışarı çıkmayan engelli Lütfi Erdal, deniz ve tekne gezisi hayalini, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Sağlık ekipleri gerçekleştirdi. MUĞLA



- Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi kırsal Nebiler Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki engelli birey Lütfi Erdal, hayatında ilk defa evden dışarı çıkarken, tekne gezisi ve denize girme hayalini gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Evde Hizmet’ ekibi tarafından engelli aracı ile evinden alınan engelli vatandaş, Akyaka Mahallesinde önce tekne ile Kadın azmağında tekne turu yaptı, ardından Akyaka sahilindeki engelli plajında ekiplerin yardımı ile denize girdi. Ailede üç kardeşin üçünün de engelli olduğu öğrenilen Lütfi Erdal’ın diğer iki kardeşinde tekerlekli sandalye olduğu için evden dışarı çıkabildikleri, Lütfi’nin ise sandalyesi olmadığı için dışarı çıkamadığı öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekiplerine hayalini anlatan Lütfi Erdal, bu hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Kadın Azmağında tekne turu için tekneye sedye ile binen 42 yaşındaki engelli vatandaş, tekne içinde sedye üzerinde yarım saatlik bir tekne turu gerçekleştirdi. Ardından Akyaka sahilindeki ‘Engelli Plajı’nda yine Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımı ile engelli sandalyesinde hayatında ilk defa deniz suyu ile buluştu. 42 yaşında ilk defa tekne turu yapan ve denize giren Lütfi Erdal, “Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler köyündenim. Daha önce hiç deniz görmedim. Bugün geldim, gezdim yedim içtim. Denizi gördüm Şimdi denize gireceğim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler görevlisi Uğur Gülmez, “Lütfi ağabeyimizin iki tane dana kardeşi var. Onlar tekerlekli sandalyeli. Onları Büyükşehir Belediyesi’nin bir etkinliği olduğunda engelli aracı ile getiriyorum. Lütfi ağabeyim oturamadığı için sabit evde duruyor. Bugün Lütfi ağabeyi aldım. Abi sana bir sürprizim var dedim. Buraya geleceğimizden hiç kimsenin haberi yoktu. Sabah buraya geldik, kahvaltı yaptık. Tekne ile Azmak turu düzenledik. Birazdan denize gireceğiz. Muğla Büyükşehir belediyemizin ‘Engelsiz Plaj’ı var. Rahatlıkla denize girebiliyoruz. Yüzer şezlonglarımız var. Deniz sefası yapacağız. Ardından Ula Gölet’ine giderek çay-kahve molası vereceğiz. Bugün güzel bir gün olacak. Lütfi ağabeyimiz için yapabileceğim her şeyi yapacağız” dedi.

(BT-MB-

