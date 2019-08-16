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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Muğla Valiliğinden Ali Çetin açıklaması

Muğla Valiliğinden Ali Çetin açıklaması

ARŞİV-

( MUĞLA ) - Muğla Valiliği, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin’in darp iddialarına ilişkin açıklama yaptı - Açıklamada, Çetin’in Fethiye’de darp edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Çetin’in 1.50 promil alkollü ve saldırgan tavırlar sergilediği bildirildi MUĞLA

Tahkikat Doktor Raporu Yazılı Açıklama Polis Ekipleri Saldırı 


- Muğla Valiliği, Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin’in Fethiye’de darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde 15 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ile bir işletme sahibi arasında yaşanan rezervasyon tartışması sonrası olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine de saldırgan tavırlar sergilemesi sonrası görevli polisleri görevlerini yapmalarını engellemesi nedeniyle gözaltına alınmıştı. Olaydan sonra Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Çetin’in alkol durumundan söz edilmezken, Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Ali Çetin’in doktor raporunda 1.50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Muğla valiliğinden yapılan açıklamada, basına ‘Denizli Spor Kulübü Başkanı Ali Çetin’in Muğla Fethiye ilçesinde polis tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği’ iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “14 Ağustos 2019 günü saat 19.45 sıralarında Fethiye ilçemiz Balık Halinde bir restoranda, Denizli Spor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yakınları ile restoran sahibi ve çalışanları arasında çıkan bir rezervasyon tartışmasıyla başlamıştır. Dışarıya taşan tartışma ve arbedeye balık halinde bulunan diğer esnaf ve vatandaşın da dahil olması ile olay büyümüştür. Bu sırada yakın bir mevkide görevli olan trafik ekibimiz, asayiş ekibi gelinceye kadar yaya olarak olay mahalline intikal ederek olayı sakinleştirici, yatıştırıcı olmaya çalışmıştır. 1.50 promil alkollü olduğu raporla saptanan Ali Çetin, hakaret ve mukavemet göstererek saldırgan tavırlarla görevli polislerin görevlerini yapmalarını engellemeye çalışmıştır. Takviye asayiş ekiplerinin intikalinde Ali Çetin ve beraberinde bulunanların agresif tutum ve davranışlarla, görevli polislerin yakalama işlemi gerçekleştirmesine hakaret ve küfürlerle aktif direnç göstermeleri üzerine; görevli polislerimizce kademeli olarak gaz spreyi ve zor kullanılmıştır. Aşırı alkollü olan şahıs direnmemesi ve küfretmemesi konusunda defaatle uyarılmasına rağmen aynı agresif tutum ve davranışlarını hakaretlerle birlikte Doktor raporu almak üzere sevk edildiği Devlet Hastanesinde de devam ettirmiştir. Olaya müdahale eden polis memurları karşılaştıkları direnç, fiili mukavemet ve hakaretlerden dolayı şikayetçi olurken, Ali Çetin de kendisinin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştur. Meydana gelen olaya Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş olup, adli ve idari tahkikata başlanılmıştır” dedi.

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