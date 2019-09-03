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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla sahillerinde yoğunluk - MARMARİS Haberi

Muğla sahillerinde yoğunluk - MARMARİS Haberi

- Marmaris sahilleri - Denize giren ve güneşlenen turistler - Fethiye ve Ölüdeniz sahilleri Muğla sahillerinde yoğunluk - Muğla ve ilçelerinde sıcak hava nedeniyle Akyaka, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Akyaka'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı.Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu Marmaris'te vatandaşlar ve yabancı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.Plajlarda güneşlenen tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı, bazı tatilciler ise su sporları yaptı.Bodrum ilçesinde Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

İçmeler Su Sporları Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Dolar 

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