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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Muğla merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Muğla merkezli yasa dışı bahis operasyonu

- Operasyonda ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve paralardan detaylar - İzmir ve Denizli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 33 kişi gözaltına alındı - Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynayan 26 kişiye de 130 bin lira ceza uygulandıMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli yakalandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muğla , İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulurken adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesildi.Gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Öte yandan, ekipler yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptıkları incelemede yaklaşık 5 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiklerini belirlerken operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Cep Telefonu 

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