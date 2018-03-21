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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- - Muğla Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeye getirilişi - Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 36 muvazzaf askerden 10'u adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 muvazzaf askerden 10'u adliyeye sevk edildi.Gözaltındaki muvazzaf askerlerden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 36 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Muğla , Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınmıştı.

Muvazzaf Asker Yakalama Kararı Ankesörlü Telefon Trol 

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