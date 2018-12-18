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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Muğla merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

adliye detay görüntü

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Kara Kuvvetleri Trol 

-fetö şüphelilerinin adliyeye sevk edilmesi
-adliye detay

( MUĞLA )- Muğla Merkezli 9 ilde gerçekleştirilen 22’si muvazzaf 5’i ihraç 27 FETÖ şüphelisinden gözaltına alınan 26 şüpheliden 8’i tutuklandı. MUĞLA

- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla merkezli 9 ilde 22’si muvazzaf, 5’i ihraç FETÖ terör örgütü mensubuna yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış bir şüpheli adresinde bulunamamıştı. Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 8’i tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün ‘Mahrem abileri’ tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla Merkezli İstanbul Van, Ankara, İzmir, Hatay, Trabzon, Ağrı ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 22 subay ve astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan toplam 27 kişiden 26 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli de adresinde bulunamamıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.M., H.K., U.A., T.N., C.D, İ.Y, K.Y. ve A.R.Y çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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