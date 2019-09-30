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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı

Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu göreve başladı

- Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun karşılama töreni - Dilberoğlu'nun emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve personel ile tokalaşması - Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun ilk evrakı imzalaması Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu görevine başladıMUĞLA (AA) - Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile İl Emniyet Müdürlüğüne atanan eski Hakkari İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılandı.Dilberoğlu, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri ile tanıştıktan sonra makamına geçti.Daha sonra basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Dilberoğlu, Hakkari'de basınla iyi diyalog kurduklarını belirterek, "İnşallah el birliği ile bu ilin güvenliği ve istikrarının devamı noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Diyalog Allah Basın Mensupları 

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