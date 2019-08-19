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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'daki orman yangınları Video

Muğla'daki orman yangınları Video

- Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in açıklaması - Yangın yönetim aracından detay - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik: - "Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, 'bu tesadüf olamaz' diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım" - "(Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangın) İnşallah ekibimizle sabaha kadar yangınları kontrol altına alacağız"MUĞLA (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, 'bu tesadüf olamaz' diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım." dedi.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, yangın yönetim aracında, Muğla 'nın iki ilçesinde çıkan yangın hakkında gazetecileri bilgilendirdi.Bugün saat 11.20 sıralarında Milas ilçesinin Akgedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını ve saat 11.30'da müdahaleye başlanıldığını anlatan Çelik, bölgenin dere vadisi ve rüzgarın çok fazla oluşu nedeniyle yangının büyüdüğünü söyledi.

Yangına 13 helikopter ile müdahale edildiğini ancak gece olması nedeniyle helikopterle müdahaleye ara verildiğini, 31 arazöz, 2 dozer ve 150 personelin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü anlatan Çelik, "Şu an itibariyle burada bir noktamız kaldı, orayı da sabaha karşı saat 3.00 gibi kontrol altına alacağımıza inanıyoruz. Ekibimiz o noktada çalışıyor." dedi.
Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde de 15.20 sıralarında bir yangın çıktığını dile getiren Çelik, bu yangının da bir anda parladığını ve bunun üzerine yangını söndürme çalışmalarını yönetmek için Ankara'dan geldiklerini kaydetti.
Yangına 7 helikopter, 50 arazöz, 8 dozer, 2 greyder ve 200'ün üzerinde personelin müdahale ettiğini söyleyen Çelik, burada da helikopterlerin çalışmalarına ara verdiğini ama karadan çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Muğla ve İzmir'deki yangınlar için Ankara, Denizli, Uşak, Isparta, Konya, Kastamonu, Amasya, Tokat gibi illerden arazöz ile ekiplerin desteğe geldiğini belirten Çelik, "Buradaki yangından da iki noktada şu anda müdahalemiz devam ediyor, inşallah sabaha kalmadan kontrol altına alacağımıza inanıyorum. Şu anda rüzgar kısmen hafifledi, gündüzdeki kadar şiddetli değil." diye konuştu.
- "İyi niyetli düşünmüyoruz"Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, yangını söndürme çalışmaları devam ederken Beçin Mahallesi'nde de bir yangın çıktığını kaydetti.
Helikopterin yakıt aldığı sırada yangını farkettiğini ve bir helikopter, bir arazözle yangının söndürüldüğünü anlatan Çelik, "Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. Bugün İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, 'bu tesadüf olamaz' diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım, güzel Milas'ımız, güzel Bodrum'umuzda bunların durmasını istiyoruz. İnşallah ekibimizle sabaha kadar yangınları kontrol altına alacağız." diye konuştu.
Daha önce de büyük yangınlar çıktığını anımsatan Çelik, "Bu ormanlar bizim, yanmaması gerekiyor. Yazık yani." ifadesini kullandı. - 2 işçi yaralandıÖte yandan orman işçilerinden Mehmet Oral ve Ercan Küçük Milas'taki yangın söndürme çalışması sırasında dağlık arazide düşerek yaralandı.Ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılan Oral ve Küçük, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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