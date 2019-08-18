Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla’daki orman yangınları devam ediyor

Muğla’daki orman yangınları devam ediyor

Dumanlardan detay

Orman Yangınları Tarım Ormanlı Şiddetli Rüzgar Helikopter 

-Helikopter detayı

( MUĞLA )- Milas ve Bodrum’da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesi Akgeyik Barajı ile Bodrum Mumcular’da öğle saatlerinden bu yana devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın ile Bodrum Mumcular’da Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Zorlu arazi koşulları ve bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangınlara havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Milas ve ardından Bodrum’da geniş bir alanda devam eden yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 13 helikopter, 50 arazöz, 12 su tankeri, 10 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı