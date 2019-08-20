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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla'daki orman yangını kontrol altında Haberi

Muğla'daki orman yangını kontrol altında Haberi

- Muğla Milas'ta kontrol altına alınan yangınında soğutma çalışmaları - Yangın helikopterinin barajdan su doldurması ve yangın alanına su atması Muğla 'daki orman yangını - Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.Akgedik Barajı mevkisinde 2 gündür devam eden yangını söndürme çalışmasına katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kanyon Bild Orman Yangını Helikopter Trol 

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