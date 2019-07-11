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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’daki ikinci yangın kontrol altına alındı İzle

Muğla’daki ikinci yangın kontrol altına alındı İzle

Yanan alanlardan görüntü

Orman Yangını Kışla Yükselen Trol 

-ekiplerin çalışmaları
-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre; Muğla’da, dün öğle saatlerinde başlayarak 350 hektar alana zarar veren Dalaman yangını daha söndürülmeden, bugün saat 10.00 sıralarında Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında yeni bir orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla ilerleyen yangın, mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye takviye araç gönderilirken, koruma tedbiri açısından itfaiye ekiplerinden destek istendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılmasıyla yoğun bir şekilde müdahale edilen yangın, yerleşim alanlarına ulaşamadan kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam diyor.
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