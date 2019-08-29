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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

- Adliye binasından görüntü - Zanlıların adliyeye çıkarılışı - Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.Düzensiz göçmenleri yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırmaya çalıştıkları tespit edilen şebekeye yönelik Muğla 'nın Bodrum ilçesi merkez olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da 27 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Adala Trol 

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