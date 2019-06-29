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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'daki cinayet

Muğla'daki cinayet

- Zanlının adliyeye getirilmesi - Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Kazım E. (57), hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre, evin balkonunda yüksek sesle müzik dinleyen Kazım E'nin alkol aldığı, alkolün etkisiyle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, oradan geçerken kendisini uyaran Erke Ergün Özveren'i (18) aralarında çıkan tartışma sonrası göğsünden ve sol karın boşluğundan bıçakladığı öne sürüldü.Akyarlar Mahallesi'nde, dün, bir sitenin ortak kullanım alanında, Erke Ergün Özveren ile Kazım E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında göğsünden bıçaklanan Özveren, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hastane Katil Zanlısı Trol 

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