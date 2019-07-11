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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’da yeni bir orman yangını yerleşim yerini tehdit ediyor İzle

Muğla’da yeni bir orman yangını yerleşim yerini tehdit ediyor İzle

-Arşiv kullanılabilir. Ekip yolda

( MUĞLA )- Milas’ta yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için itfaiyeden destek istendi MUĞLA

Orman Yangını Kışla 


- Muğla’da, 350 hektar alanın zarar gördüğü Dalaman yangını daha söndürülmeden Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında yeni bir orman yangını çıktı. Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye takviye araç gönderilirken, koruma tedbiri açısından itfaiye ekiplerinden destek istendi.
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