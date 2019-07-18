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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı Video

Muğla’da yağmur yağdı, hastane su altında kaldı Video

HASTANEDEN GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA - EK) MUĞLA

Hastane Sağanak Yağış Su Baskını 


– Muğla’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde su baskını yaşandı. Temeli 2014 yılında atılan 2017 yılında da hasta kabulüne başlayan Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağanak yağışın ardından su baskını yaşandı. Hastanenin çatısında iç kısma su akarken, bazı bölümlerde su altında kaldı. Vatandaşlar her yağmurun ardından aynı sıkıntının yaşandığını belirtirken, hastane yetkililerinin de su baskınları konusunda gerekli tamiratın yapılması için girişimlerde bulunduğu ancak çözüm alamadıkları öğrenildi.
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