- Muğla 'da uyuşturucu operasyonu - 2 kişi tutuklandı - Muğla Adalet Sarayı'ndan detaylar - Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muğla 'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Muğla - Denizli karayolunda uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 335 uyuşturucu hap ve bir ruhsatsız tabancı ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.G, M.C.Y. ve Y.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. ve M.C.Y. tutuklandı, Y.Ö. savcılıkça serbest bırakıldı