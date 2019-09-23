Muğla'da turistlerin 'Thomas Cook' paniği Haberi



- İngiltere'nin en büyük seyahat acentesi olan Thomas Cook'un dün gece iflas bayrağını çekmesiyle birlikte Türkiye’de bulunan yaklaşık 43 bin İngiliz turistin panik yaşadığı öğrenildi.Dünyanın birçok ülkesine İngiliz turistlerin seyahatini sağlayan dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook dün gece battığını açıkladı.

Dünya devi şirketin batmasıyla birlikte Türkiye’de bulunan yaklaşık 43 bin İngiliz turist ise ne yapacağını şaşırdı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir’de tatil yapan turistler ise geldikleri Thomas Cook yetkililerine ulaşmaya çalıştı.Resmi sitelerinden duyurdularThomas Cook resmi sitesinden yurt dışında olan turistlere yazılı bir açıklama yapılarak, “Thomas Cook, grubundaki tüm İngiltere şirketlerinin Thomas Cook Havayolları dahil olmak üzere ticaretten vazgeçtiğini onayladı. Sonuç olarak, bu şirketler tarafından sağlanan tüm tatil ve uçuşların iptal edildiğini ve artık çalışmadıklarını size bildirmekten dolayı üzgünüz. Tüm Thomas Cook'un perakende mağazaları da kapandı. Hükümet ve Sivil Havacılık İdaresi, 23 Eylül 2019 ve 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Birleşik Krallık'a Thomas Cook ile geri dönmeleri nedeniyle yolcuları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için birlikte çalışıyorlar. Thomas Cook Airlines ile İngiltere'deki bir havalimanından yola çıkıyorsanız, uçağınız çalışmayacağından ve seyahat edemeyeceğiniz için lütfen İngiltere havalimanınıza gitmeyin. Şu anda yurt dışındaysanız ve uçağınız Thomas Cook ile olsaydı, sizi İngiltere'ye döndürmek için yeni uçuşlar sağlıyoruz. Bu ülkeye geri dönüş uçuşları sadece iki hafta boyunca devam edecek (6 Ekim 2019 tarihine kadar). Bu tarihten sonra kendi seyahat düzenlemelerinizi yapmanız gerekecektir. Az sayıda konumdan, yolcuların kendi dönüş uçuşlarını rezerve etmeleri gerekecektir" ifadelerine yer verildi.

İngiliz turizm devi batıyor, turistler Türkiye’de mahsur kaldıİflas bayrağını çeken İngiliz turizm acentesi Thomas Cook, dün İngiliz hükümeti ile masaya oturarak "kurtarma planı" için görüştü. Dünyanın en eski seyahat acentesinin bu hamlesi, marka vasıtasıyla tatile çıkan turistleri de etkiledi. Borç batağının içindeki şirketin Türkiye'ye gönderdiği turistler mahsur kaldı, uçaklar kalkmadı.Oteller zarar görecekThomas Cook Türkiye’ye gönderdiği birçok İngiliz turistin parasını otellere ödemezken, İngiliz turistlerin sigorta şirketleri tarafından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. İflas eden şirketin dünyadaki otellere borcu ise milyon dolarları aştı. Bunun için İngiliz hükümetinin bir iflas komisyonu kuracağı ve ilk önce iç borçlarını daha sonra Avrupa’ya olan borçlarını en son ise Ortadoğu ülkelerine ve Asya ülkelerine olan borçları ödeyecekleri ileri sürüldü. Turizmciler ise şimdiye kadar batan birçok seyahat acentesinin borçlarını ödemediğini, özellikle yurt dışı bağlantılı iflas eden acentelerin Türk otellerini mağdur ettiğini kaydetti.

Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine Bodrum'daki turizmcilerin bugün akşam saatlerinde durum değerlendirmesi ve izleyecekleri yol haritasını belirlemek için toplantı yapacakları öğrenildi.

