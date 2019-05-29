Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza anı güvenlik kamerası - Aynı yerdeki eski kazalar - Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıOsman Hatay'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Şefik Karataş (43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Hatay ile motosikletteki Hattat Önel (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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