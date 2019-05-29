Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza anı güvenlik kamerası - Aynı yerdeki eski kazalar - Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıOsman Hatay'ın (23) kullandığı 48 NB 768 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Şefik Karataş (43) idaresindeki 56 KC 410 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Hatay ile motosikletteki Hattat Önel (18) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı