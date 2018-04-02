Muğla'da tekne battı (3) Haberi

- Olay yerinden cep telefonu ile çekilen görüntüler - Batan tekneden kurtarılanların Sahil güvenlik botundan başka bir tekneye geçmesiGÜNCELLEME - Muğla 'da tekne battığı ihbarı - Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi - Muğla Valisi Civelek: - "İhbar üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve jandarma ekiplerini olay yerine sevk ettik. Ekiplerin şu an bölgede çalışması sürüyor. Elimize ulaşmış şu an için herhangi bir bulgu yok"MUĞLA VALİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi.Bölgede arama çalışmaları sürüyor. Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ekiplerin şu an bölgede çalışması sürüyor. Elimize ulaşmış şu an için herhangi bir bulgu yok." dedi.