Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da tekne battı (2) Haberi

Muğla'da tekne battı (2) Haberi

- Helikopterden çekilen görüntüler Muğla 'da tekne battığı ihbarı - Fethiye açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildiMUĞLA/ANKARA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi.Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Hücumbot Muhabir Harekete Geç Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı