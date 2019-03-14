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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Muğla'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

- - Altı yaşındaki oğluna araç kullandıran babanın görüntüleri - Köyceğiz ilçesinde otomobil kullanırken çocuğunu kucağına oturtan ve zaman zaman direksiyonu çocuğuna bırakan sürücünün tehlikeli yolculuğu görüntülendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin direksiyonunu kucağındaki çocuğuna bırakan sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Muğla - Köyceğiz kara yolunda seyreden otomobil sürücüsünün, çocuğu kucağındayken araç kullandığı ve zaman zaman direksiyonun hakimiyetini küçük yaştaki oğluna bıraktığı anlar görüntülendi.Saatte 90 kilometre hızla seyrederken direksiyonu çocuğuna bırakan şahıs, çevredeki sürücülerin tepkisiyle karşılaştı. Bu anların görüntülendiğini fark eden sürücü de kayıt yapanlara tepki gösterdi.Çocuğunun engelli olması nedeniyle kucağında olduğunu savunan sürücü, yoldan ayrılarak mahalle arasındaki sokaklara yöneldi.İhbar üzerine plakası tespit edilen sürücüye, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesi uyarınca polis tarafından 108 lira para cezası uygulandı.

Polis Para Cezası Kamera Direksiyon Irak 

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