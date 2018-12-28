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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı İzle

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı İzle

- Tarihi eserlerden genel görüntü - Detaylar - 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 kişi yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Akarca Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramada 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça değişik ebatlarda tarihi eser ele geçirildi.Eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edileceği ve ait olduğu dönemlerin inceleme sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan O.Ç, A.B, Ü.U. ve A.E'nin emniyetti işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaçak Bild Akalan Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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