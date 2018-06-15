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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Muğla'da serinlemek için girdiği çayda boğuldu

- - AKUT ekiplerinin Eşen Çayında arama çalışmalarıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde 10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu.Alınan bilgiye göre, Muhammet Kaya, Kumluova Mahallesi'nde serinlemek için Eşen Çayı'na girdi.Bir süre sonra gözden kaybolan Kaya, ailesi ve vatandaşların aramasına rağmen bulunamadı.Bölgeye gelen AKUT ekipleri, Eşen Çayı kenarında ve içinde vatandaşlarla arama çalışması yürüttü.Kaya'nın cesedi suya girdiği yere 10 metre mesafede vatandaşlar tarafından bulundu.Ceset, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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