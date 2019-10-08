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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla'da sağanak (3)

Muğla'da sağanak (3)

- Binanın terasındaki suyu tahliye eden vatandaş - Suyla kaplanan caddelerden görüntü - Su birikintisindeki araçlar - Rögarlardan taşan sular - Araçların su birikintisinde ilerlemesi - Yağıştan korunmaya çalışan turistler Muğla 'da sağanak - Bodrum ilçesinde kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları yaşandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum - Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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