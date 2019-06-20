Muğla'da otelin personel lojmanında yangın çıktı Haberi
- İtfaiyenin müdahalesi - Detay görüntüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde bir otele ait olduğu belirtilen personel lojmanında, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.Yangını fark eden otel personeli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.Bir kaynak işçisinin elinden yaralandığı yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım