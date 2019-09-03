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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla'da orman yangını Haberi

Muğla'da orman yangını Haberi

- Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını - Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyorMUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çetibeli Mahallesi Taşhan mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterlerle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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