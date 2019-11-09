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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

- - Yanan alandan duman yükselmesi - Yanan ağaçlardan görüntü - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Arsa Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede ormana sıçradı.Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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