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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını

SÖDÜRME ÇALIŞMALARI

Gesi Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA )- Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan söndürüldü MUĞLA

- Muğla Menteşe ilçesi Yenice’de öğlen saatlerinde başlayan yangın ekiplerin anında müdahalesi ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına anında havadan ve karadan müdahalesi ile facia önlendi. Öğlen saatlerinde Yenice Mezarlığı civarından dumanların yükseldiğini gören ekipler hemen yangın müdahale için hareket etti. Yangının yerleşim yerine çok yakın olması nedeniyle ilk olarak bölgenin değişik yerlerinde konuşlu olan 4 adet söndürme helikopteri hemen havalanıp alevlere havadan müdahale etti. Kısa sürede bölgeye gelen Orman ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede müdahale edilen yangında alevler yangın bölgesinin hemen yanında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, söndürme ekiplerince bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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