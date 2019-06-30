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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da orman yangını(6) Haberi

Muğla'da orman yangını(6) Haberi

- Yanan bölgeden görüntü - Cami hoparlöründen anons yapılması Muğla 'da orman yangını - Datça'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Makilik Alan Alamut Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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