Muğla'da orman yangını(5) Video

- Yanan bölgeden görüntü - Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları Muğla 'da orman yangını - Datça'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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