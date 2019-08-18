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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da orman yangını (4) Haberi

Muğla'da orman yangını (4) Haberi

- Yangın söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Milas ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durdurulduGELİŞMELER EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter, çok sayıda arazöz ve yaklaşık 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

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