Muğla'da orman yangını (3)

- Yangının havadan görüntüsü - Yangının kent merkezinden görünüşü Muğla 'da orman yangını - Milas ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
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