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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Muğla’da orman yangını: 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı

Muğla’da orman yangını: 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı

yangından detaylar

Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin müdahalesi

( MUĞLA )- Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kayabaşı mevkiinde çıkan orman yangını 2 hektarlık alanda etkili oldu MUĞLA

- Muğla’da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı. Milas Sarıçay şefliğine bağlı Kayabaşı mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bölgenin sarp olması nedeniyle havadan helikopter ile müdahale sonucu 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 160 personel katıldı.
Arazinin sarp olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahalesi zorlukla yapılırken, havadan 9 helikopter 3 saat boyunca Milas Akgedik Barajı'ndan taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Dik ve sarp bir alanda başlayan orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınında 2 hektar kızılçam koru ormanının yandığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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