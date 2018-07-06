Muğla'da minibüsün çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi - SAMSUN
- Cenaze namazın'dan detay - Cenazenin götürülmesinden detayMuğla'da minibüsün çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi - Bodrum ilçesinde annesinin yanında yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, son yolculuğuna uğurlandıSAMSUN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesinin yanında yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesi, toprağa verildi. Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün uçakla Samsun 'a getirilen küçük Ömer Faruk'un cenazesi, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'ndeki Sahil Yolu Camisi'ne götürüldü.Ömer Faruk'un cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kozluk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.Cenaze namazına küçük çocuğun ailesinin yanı sıra Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve vatandaşlar katıldı. Bodrum ilçesinin Gümbet Mahallesi'nde 4 Temmuz'da Ceyhun B'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı'na çarpmıştı.Talihsiz çocuk sedyeyle hastaneye kaldırılırken ağlayan annesini teselli etmeye çalışarak "Anne üzülme, benim bir şeyim yok." demişti.Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.