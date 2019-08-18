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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Muğla’da Milas’ın ardından Bodrum’da 2. büyük orman yangını

Muğla’da Milas’ın ardından Bodrum’da 2. büyük orman yangını

arşiv görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Ormanlı Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Helikopter Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan ve daha sonra tarım arazilerine de sıçrayan orman yangının ardından, Bodrum Mumcular’da ikinci bir yangın daha başladı.
Edinilen bilgiye göre; Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkiindeki orman alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangının henüz kontrol altına alınamadı. Geniş bir alanda devam eden yangına 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve 160 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Milas’taki yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ederken, ikinci bir yangın bilgisi daha Bodrum Mumcular’dan geldi. Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için, Milas’taki ekiplerden kaydırma yapıldı. Geçtiğimiz hafta da büyük bir yangının yaşandığı Mumcular’daki yangını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor.
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