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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da midibüs devrildi: 20 yaralı

Muğla'da midibüs devrildi: 20 yaralı

- Kaza yerinden detaylar - Hastane acil servis önünden detaylar - Midibüsteki yolcuların Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve tatil için Marmaris'e gittikleri öğrenildiMUĞLA (AA) - Muğla 'da midibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.Göksel Arslan yönetimindeki 20 V 0032 plakalı midibüs, Muğla - Akyaka karayolu Sakartepe rampasında frenin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.Kazada midibüste bulunan 20 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmaris ve Köyceğiz'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.Öte yandan midibüsteki yolcuların Denizli'de bir tekstil fabrikasında çalıştığı ve tatil için Marmaris'e gittikleri öğrenildi.

Acil Servis İlk Müdahale Tekstil Fabrikası Fabrika Hastane 

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