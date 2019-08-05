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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da makilik ve tarım arazisinde yangın Haberi

Muğla'da makilik ve tarım arazisinde yangın Haberi

- Helikopterin yangını söndürme çalışmalarından detay - Milas ilçesinde zeytinlikte başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü.Pınarcık Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana da sıçrayan alevler, yakındaki yerleşim yerlerini tehdit etti.Yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki helikopter, 3 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iki su tankeri ve 20 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de yardım etti.Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ve makilik alan tahrip oldu.Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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