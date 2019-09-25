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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Muğla'da kuvvetli sağanak etkili oldu

- Otomobilin sel sularıyla sürüklendiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Sürüklenen çöp konteynerlerinden görüntüler - Ekiplerin bölgede çalışma yapması - Sahilde dolaşan turistler - Otomobilin çekiciyle kurtarılması - Bodrum ilçesindeki sağanak sonucu otomobilin suyun etkisiyle sürüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak sonucu bir otomobil suyun etkisiyle sürüklendi.Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, arızalanan bazı otomobiller yolda kaldı.Gümbet Mahallesi Melengeç Sokak'ta yol kenarında park halindeki bir otomobil, suyun etkisiyle sürüklendi.Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir otelin duvarına çarparak durabildi. Otomobil, polis ekiplerince çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.Sokakta bulunan çok sayıda çöp konteyneri de sürüklendi.Öte yandan otomobilin sürüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Polis Ekipleri 

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