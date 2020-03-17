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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Muğla'da koronavirüs tedbirleri

Muğla'da koronavirüs tedbirleri

- Kahvehaneden detay görüntü - Zabıta ekiplerinin tebligatı okuması - Kahvehane sahibinin tebligatı imzalaması - Kahvehane sahiplerinden Muammer Kırdal'ın açıklaması - Detay görüntü Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 203 kahvehaneye, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge kapsamında tebligat yapıldı.

Koronavirüs Kahvehane 

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