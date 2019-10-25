Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Muğla’da kaza: 2 polis yaralı

Muğla’da kaza: 2 polis yaralı

kaza yeri detay görüntü

Polis Trafik Kazası 

-yaralı polisin ambulansa taşınması
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki polis yaralandı. Yaralı polisler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Menteşe Kötekli Mahallesi Gençlik Parkı önünde C.Ç. yönetimindeki 31 YP 130 plakalı araç ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli ekibinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı. Kazada Polisler Cafer Gedik ve Mesut Yılmaz Akayol yaralandı.Yaralı polislerden birisi ambulansa alınırken, ikinci ambulans istendi. İkinci ambulans biraz gecikince yaralı polisin başında arkadaşları başında bekledi. İkinci ambulansın gelmesinin ardından iki yaralı da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü C.Ç. gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı